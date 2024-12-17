جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تُنظم حملة للتبرع بالدم

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جانب من الحملة
جانب من الحملة



استمرارًا للدور المجتمعي لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، حيث قام الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة بالتواجد في حملة التبرع بالدم لحث الطلاب علي المشاركة؛ والذي نظمتها الجامعة تحت رعاية رئيس الجامعة، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط؛ لصالح مرضى الأورام والغسيل الكلوي والحوادث والأطفال المبتسرين.

ورافقه خلال الجولة الدكتور على يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجولة لمتابعة الحملة ومساندة الطلاب.

وتضمنت الحملة قيام الطاقم الطبي بإجراء فحصوصات طبية شاملة للطلاب قبل عملية التبرع، بالإضافة إلى قياس نسبة الهيموجلوبين وضغط الدم؛ كما تناولت الحملة عدة جوانب صحية وتوعوية، أبرزها فوائد التبرع بالدم، والآثار الإيجابية التي تعود على المتبرع من تحسين الصحة العامة وتنشيط الدورة الدموية.

وأوضح الدكتور جمال تاج حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الحملات التي تُساهم بشدة في تعزيز المسئولية الاجتماعية بين الطلاب ومنتسبي الجامعة، فضلًا عن توفير الإمدادات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية، لإنقاذ حياة الكثيرين؛ الأمر الذي يُساهم  في تعزيز من التضامن الاجتماعي وروح العطاء بين أفراد المجتمع الجامعي؛ ورفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني نبيل.

ومن جانبه أضاف الدكتور علي يوسف أن للجامعة دورًا محوريًا في دعم المجتمع المحلي من خلال تنظيم مثل هذه الحملات؛ لتوفير الدم اللازم للمرضى والمحتاجين في المستشفيات، مؤكدًا على حرص جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على القيام بدورها المجتمعي من خلال العديد من المبادرات التي تساهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية حس المسؤولية المجتمعية لديهم

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