حركة تنقلات وتعيينات في الوظائف القيادية بجامعة القاهرة

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د. محمد سامي رئيس
د. محمد سامي رئيس جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات اشتملت على تنقلات وتعيينات في الوظائف القيادية بكليات الجامعة ومعاهدها وإداراتها، وشملت (٣) مديرين عموم، و(١١) أمينا للكليات والمعاهد، وذلك فى إطار الحرص على تطوير الأداء  وخلق كوادر جديدة بمختلف المواقع والإدارات بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة القيادات فى مواقعها الجديدة بالحرص على العمل بروح الفريق، والتطوير المستمر للقدرات الإدارية، واحترام القوانين واللوائح والقرارات، وإعداد كوادر الصف الثاني، وتفعيل قاعدة الثواب والعقاب بما يحقق تميزا فى الأداء.

وقد شملت قرارات رئيس الجامعة (٣) مديرين عموم وهم: 
١- ا. شيرين محمد شوقي - مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين
٢- ا. حسام محمد عبد الرؤوف - مدير عام الإدارة العامة للكادر الخاص
٣- ا. هناء علي مصطفى - مدير عام المشتريات بالجامعة.

كما شمل القرار (١١) أمينا لكليات الجامعة ومعاهدها، وهم: 
١- د. عبير عبدالرحمن محمد السيد لكلية التجارة.
٢- ا. فاطمة سعيد علي راشد لكلية دار العلوم
٣- د. ثروت عبده شحاته لكلية العلوم
٤- ا. حسن فاروق حسن للمعهد القومي لعلوم الليزر. 
٥- ا. محمد خليل محمد لكلية العلاج الطبيعي. 
٦- ا. هاني عبد التواب محمد لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية. 
٧- ا. نيفين حسن صادق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
٨- ا. السيد جودة السيد لكلية الآثار. 
٩- ا. شريف محمد همام لكلية التربية النوعية. 
١٠- ا. أمانى إبراهيم المليجى لكلية الطب البيطري. 
١١- ا. أحمد عبد الفتاح الشرشابى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

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