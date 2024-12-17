خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم التعاقد مع تريزيجيه

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

الأهلي يقترب من التعاقد مع تريزيجيه

وقال الإعلامي رجائي رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات رسمية لحسم التعاقد مع تريزيجيه".

وأضاف:" محمود تريزيجيه أبدى ترحيبه بالعودة إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق".

وأتم رجائي رمزي:" يتبقى فقط التواصل مع نادي طرابزون، والموافقة على استعارة اللاعب حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية "