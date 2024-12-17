وزير التعليم يجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة الغربية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

أخبار مصر
بوابة الفجر

أجرى  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس محافظة الغربية وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.


واستهل وزير التربية والتعليم الجولة التفقدية الغربية بزيارة مدرسة عبد الله ستيشن الاعدادية بنات ادارى   التابعة لإدارة قطور التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.


وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.


كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.


وأكد  الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب

التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف محافظة الغربية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير التعليم وزير التربية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم التعاقد مع تريزيجيه

‏الخارجية الإيرانية: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور مصر للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية

شيكو يتعرض لإصابة شديدة في ركبته.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: استقرار لليوم الرابع على التوالي

مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي في انفجار وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم

31 ديسمبر.. محمد حماقي يلتقي جمهوره في أبو ظبي

تسهيلا على المواطنين.. وزير الري يتابع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص

الأرصاد تكشف حقيقة التعرض لطقس شديد البرودة خلال الأيام المقبلة (فيديو)