ترحيب واسع بقرار عبدالمطلب عمارة بإضاءة معبد الأقصر حتى منتصف الليل على نفقة المحافظة

رحبت الأوساط البرلمانية والسياحية في الأقصر، بقرار المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة، بشأن استمرار إضاءة معبد الأقصر الفرعوني حتى منتصف الليل، بدلًا من إطفاء أنواره في الثامنة من مساء كل يوم.

حيث أشادت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النوّاب، بقرار المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة، بمد ساعات إضاءة معبد الأقصر 4 ساعات يوميا، ليتم إطفاء أنوار المعبد في الثانية عشرة ليلا بدلا من الثامنة مساء كل يوم، وتحمّل المحافظة لنفقات إضاءة المعبد خلال تلك الساعات الإضافية.

ووصفت "الشعولي" القرار بـ "القرار الجريء" الذي يؤكد على أن المحافظ مسئول صاحب قرار، ويعمل باعبتاره مسئولا عن مختلف القطاعات على أرض المحافظة، ويؤكد ايضًا على أن المحافظ يولي اهتماما كبيرًا للقطاع السياحي، ويبذل كل الجهود من أجل النهوض به.

وأشارت "الشعولي" إلى محافظ الأقصر يتواصل مع مختلف القطاعات، ويستمع لكل المقترحات، ويعمل على تحقيق طموحات ومطالب أهل المحافظة في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، وصف ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، قرار المحافظ باستمرار إضاءة معبد الأقصر حتى منتصف الليل، بدلًا من إطفاء أنواره في الثامنة مساء كل يوم، بالقرار صائب الذي كانت تحتاجه المدينة ليستمتع أهلها وزوراها برؤية معبد الأقصر الذي يتوسط المدينة ويطل على كورنيش النيل.

وأشار "عجمي" إلى أن إضاءة المعبد لمدة 4 ساعات إضافية مساء كل يوم أضاف المزيد من الجمال على المدينة ومنحها المزيد من الألق وجعلها تبدوا أكثر جمالًا، وقدّم خدمة مهمة للقطاع السياحي.

وقدم ثروت عجمي الشكر لمحافظ الأقصر باسم الشركات السياحية بالمحافظة، على قراره بشأن مد ساعات إضاءة معبد الأقصر، وقراره السابق بإنارة جبل القرنة التاريخي في البر الغربي للأقصر.

ورحب محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بقرار محافظ الأقصر، وقال بأن القرار يؤكد على مدى اهتمام المحافظ بالقطاع السياحي، لافتًا إلى حرص المهندس عبدالمطلب عمارة، على عقد لقاءات دورية مع العاملين بالقطاع السياحي، والتنسيق الدائم معهم والاستماع لمقترحاتهم ومشاركتهم في اتخاذ كل ما يخدم القطاع السياحي على أرض الأقصر.

ووجه "عثمان" الشكر لمحافظ الأقصر على قراراه باسم أعضاء اللجنة، وباسم قطاع السياحة الثقافية بمصر، وباسم كل الأقصريين، مطالبا بمزيد من التنسيق والتعاون بين القطاع السياحي بالأقصر وكافة أجهزة المحافظة.

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قد وجّه بأن تستمر إضاءة معبد الأقصر الفرعوني الذي يتوسط المدينة ويطل على شارع كورنيش النيل إلى منتصف الليل بدلًا من إطفاء أنوار المعبد في الثامنة مساء كل يوم.

وسبق لمحافظ الأقصر، أن قرر فور توليه مهام منصبه في شهر يوليو الماضي، إنارة جبل البر الغربى بالأقصر يوميًا بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل.