سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: استقرار لليوم الرابع على التوالي

يواصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 استقراره لليوم الرابع على التوالي، دون أي تغييرات ملحوظة.

يأتي هذا الثبات بعد انخفاض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات يوم الجمعة الماضي، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

1. سعر الذهب عيار 24 اليوم

القيمة دون مصنعية : 4365 جنيهًا.

: 4365 جنيهًا. يُعد عيار 24 الأكثر نقاءً ويستخدم عادةً في صناعة السبائك الذهبية.

2. سعر الذهب عيار 21 اليوم

القيمة دون مصنعية : 3820 جنيهًا.

: 3820 جنيهًا. القيمة بالمصنعية : 3920 جنيهًا.

: 3920 جنيهًا. عيار 21 هو الأكثر شيوعًا واستخدامًا في السوق المحلي المصري.

3. سعر الذهب عيار 18 اليوم

القيمة دون مصنعية : 3274 جنيهًا.

: 3274 جنيهًا. عيار 18 هو خيار مفضل لمن يبحث عن مجوهرات بأسعار مناسبة مقارنة بالعيارات الأعلى.

4. سعر الجنيه الذهب اليوم

القيمة : 30560 جنيهًا (دون مصنعية).

: 30560 جنيهًا (دون مصنعية). يُعادل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب عالميًا اليوم

واصل الذهب استقراره في بورصة الذهب العالمية خلال بداية تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الأوقية 2656 دولارًا.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع حالة من الترقب العالمي لقرارات اقتصادية محتملة تؤثر على حركة أسعار الذهب.

يشهد سوق الذهب حاليًا حالة من الاستقرار الملحوظ محليًا وعالميًا، ويُنصح المتعاملون في السوق بمراقبة تحركات الأسعار في الأيام المقبلة، حيث يُتوقع حدوث تغييرات بناءً على تطورات اقتصادية عالمية.