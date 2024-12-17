وزير التعليم: رغم سوء الأحوال الجوية انتظام الدراسة وحضور الطلاب يتعدى ال٨٥٪

أخبار مصر
بوابة الفجر

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه رغم سوء الأحوال الجوية إلا ان نسب حضور الطلاب بجميع مدارس مصر تعدد نسبة ٨٥٪.

وأكد وزير التربية والتعليم اثناء جولتة التفقدية المفاجئة لعدد من مدارس محافظة الغربية، بإدارة قطور التعليمية، إنه لا يوجد اي عجز المعلمين بالمواد الأساسية داخل اي فصل بال ٦٠ الف مدرسة على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير أن جميع المدارس اقل من ٥٠ طالب بالفصل فيما عدا ٢٢ مدرسة وجاري العمل على تخفيض كثافتهم.


يأتي ذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.


واستهل وزير التربية والتعليم الجولة التفقدية الغربية بزيارة مدرسة عبد الله ستيشن الاعدادية بنات ادارى   التابعة لإدارة قطور التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.


وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.


كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.


وأكد  الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب

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