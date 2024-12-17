إصابة الفنان شيكو وتدخل جراحي قريب.. تركي آل الشيخ يعلن التفاصيل

الفجر الفني
شيكو
شيكو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن إصابة الفنان المصري شيكو في ركبته، ما يستدعي تدخلًا جراحيًا لعلاج الإصابة. 

جاء هذا التصريح عبر منشور نشره تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، حيث عبر فيه عن دعمه للفنان وأضفى طابعًا فكاهيًا على الموقف.

تفاصيل إصابة الفنان شيكو

صرح تركي آل الشيخ قائلًا:

«الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو الذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخلًا جراحيًا. يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر 2311 يومًا دون تصوير ولم ير النور».

كما أضاف آل الشيخ بطابع فكاهي أنه يدرس ملفات محامين للتقدم بطلب الوصاية على شيكو بسبب التأخير الطويل في إنجاز العمل السينمائي.

خلفية الحدث

  • فيلم شيكو المؤجل: أشار تركي آل الشيخ إلى أن الفيلم الذي يعمل عليه شيكو لم يُستكمل تصويره منذ أكثر من 2311 يومًا، في إشارة إلى التأخير الكبير في إنجاز المشروع.
  • الدعم والمزاح: يعكس حديث تركي آل الشيخ مزاحًا لطيفًا تجاه صديقه الفنان، مع تمنياته له بالشفاء العاجل.

ردود الأفعال

لم يصدر تعليق رسمي من شيكو حتى الآن حول تطورات حالته الصحية، إلا أن المنشور لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والمتابعين الذين تمنوا له الشفاء العاجل وعودة قوية إلى الساحة الفنية.

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