بالأرقام... جهود صحه الأقصر لرفع كفاءة الخدمات الطبية.. خلال عام 2024

أوضح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنجازات مديرية الشئون الصحية بالأقصر على مدار عام 2024 والتي استهدفت تقديم خدمات صحية لائقة ليشعر المواطن بمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.

فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء الجهود المبذولة لرفع مستوي الخدمات المقدمة على مستوى محافظة الأقصر وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.



وأستعرض وكيل صحة الأقصر ما تم إنجازه بقطاع الطب العلاجي والرعاية الأساسية، حيث تم تنفيذ 27 % من أعمال مستشفى القرنة الجديد، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية الأساسية وأعمال التطوير لمستشفى حميات الأقصر بنسبة 95%، وتشغيل عدد 5 مراكز صحية متميزة بواسطة هيئة الرعاية الصحية وهم ( مركز الزينية قبلي – مركز الضبعية – مركز الكيمان – مركز البياضية – مركز العشي )، لاستيعاب مرضي الغسيل الكلوي (86) مريض، وبلغ عدد ماكينات الغسيل الكلوي (31) ماكينة، وعدد اسرة العنايات المركزة (18) سرير، عدد اسرة الداخلى (59) سرير.

كما تم تقديم جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بالعيادات الخارجية والاستقبال بالعيادات الخارجية بمستشفي حميات الأقصر وبلغ عدد المترددين خلال 12 شهر 27288 مريض، مع تنظيم أعمال مبادرات الكشف المبكر للأمراض المزمنة، والإعتلال الكلوى، وفحص الفيروسات الكبدية، وعملت الأقسام الداخلية والعناية المركزة الخاصة بأقسام أمراض الحميات والصدر بأقصى طاقة ممكنة إلى جانب تقديم خدمات العزل والحجر الصحى للأمراض الواجبة العزل، وكذلك قدم المعمل جميع التحاليل التشخيصية اللازمة لأمراض الحميات والفيروسات الكبدية ونقص المناعة المكتسبة والأمراض الصدرية، وتم إجراء تحاليل الغدة الدرقية ( العينات الوريدية ).

وبلغ عدد المترددين بمستشفى القرنة المركزى خلال 6 أشهر 13202 مريض وشملت أعمال الأقسام الداخلية وحدة حديثى الولادة والتى تقدم الخدمة العلاجية لحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية فى التمثيل الغذائي، وكذلك الكشف المبكر علي الأمراض الوراثية للغدة الدرقية، ووحدة الغسيل الكلوى والتي تستقبل حالات الأطفال أيضًا، بينما تضمنت أعمال العيادات الخارجية بمستشفى القرنة المركزى مبادرات الكشف المبكر للأمراض المزمنة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي.

أما عن انجازات الإدارة العامة للطب الوقائي بالنسبة للترصد والإبلاغ عن الأمراض المعدية تم الإبلاغ عن (82) حالة كورونا ( مشتبه – محتمل – مؤكد ) ومتابعة المخالطين لهم لمدة 14 يوم، متابعة عدد (23 ) مخالط لحالة كورونا مؤكدة، والإبلاغ عن ( 39) حالة إشتباه بحمى الضنك ومتابعة المخالطين لهم، والإبلاغ عن عدد (7038) حالة عقر حيوان مختلفة ومتابعة إعطاء الأمصال واللقاحات طبقا للبروتوكول العلاجى الخاص بحالات العقر، ومتابعة (615 ) قادمين من الخارج ومتابعة الحالة الصحية لهم لمدة 21 يوم، وإكتشاف عدد (23) حالة حمى وطفح جلدي وجميع نتائجهم سلبية، وعدد ( 15 ) حالة شلل رخو حاد وجميع نتائجهم سلبية، ومتابعة عدد ( 32 ) مخالط لحالات الجذام، وإكتشاف عدد (5) حالات إيجابي لمرض الملاريا وتم متابعة المخالطين لهم.

وبالنسبة لمكاتب الصحة تم تسجيل عدد (28056) حالة ميلاد، وعدد (6610) حالة وفاة، وصرف (5000) شهادة ميلاد من الوزارة، وزيادة عدد 2 مكتب صحة مختار ليصبح العدد 3 بالمحافظة، وتطعيم عدد 5543 بالتطعيمات الدولية (حج وعمرة – مسافرين إلى الخارج)، وصرف عدد (31750) شهادة ميلاد وعدد (63500) نموذج تبليغ ميلاد للإدارات، وصرف عدد (7050) شهادة وفاة وعدد (14100) نموذج تبليغ وفاة للإدارات.

كما تم تطعيم نحو (241728) طفل بالتطعيمات الروتينية الاجبارية، وعدد (86253) بطعم السحائى الثنائى للمدارس، وعدد (61745) بطعم ثنائى كبار مدارس، وعدد (4155) بمصل الإنفلونزا الموسمية.

كما قامت إدارة صحة البيئة بأخذ عدد ( 5567) عينة مياه شرب، وأخذ (178) عينة غسيل كلوى، وأخذ عدد (405) عينة من مآخذ محطات المياه، والاشراف على تطهير (77) خزان محطة مياه و(55) خزان منشأة عامة، وتم المرور الدورى على عدد (78 ) مدفن، وعدد ( 602 ) مدرسة، وأخذ عدد (26 ) عينة من محطات الصرف الصحى.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على عدد (6022) منشأة غذائية، وتم سحب (745) عينة أغذية، وتحرير عدد (1335) محضر (شهادات صحية – نظافة – عينات غير مطابقة 5 محاضر)، وإعدام (6145) أغذية غير صالحة و(2974) لتر مشروبات غير صالحة، والتوجيه بإغلاق (26) منشأة لعدم وجود ترخيص، كما قامت إدارة المعامل بفحص (6800) عينة مياه، وعدد (810) عينة أغذية، وعدد (770) عينة صرف.

وفي إطار التخلص من النفايات الطبية الخطرة تم أستلام عدد (1005945) كيلو نفايات طبية خطرة من المنشآت الخاصة والحكومية، ومعالجة وفرم وتعقيم عدد (991100) كيلو نفايات طبية خطرة، وعمل عدد (517) تعاقد مع منشآت خاصة وعدد (59) تعاقد مع منشآت حكومية.

وقامت إدارة الفيروسات الكبدية بتطعيم عدد (3809) من الفريق الصحي العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة، وتطعيم عدد (2822) من مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، وتطعيم عدد (1887) ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (B) وذلك للمخالطين للمرضى المؤكد اصابتهم.

كما تم تطعيم عدد (43) من الأطفال المولودة لأمهات مؤكد إصابتهم بالالتهاب الكبدى (B)، تطعيم عدد (204) من الإداريين، وتطعيم (300) من هيئة عمال النظافة ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (B).

وبالنسبة لإنجازات إدارتي الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة تم التحليل لعدد (29178) طفل حديث الولادة بنسبة تغطية 81.12 % ومراجعة العينات، وصرف عدد (204234) علبة لبن رقم (1) وعدد (134880) علبة لبن رقم (2) والاشراف والمتابعة على فرق صرف الالبان الصناعية المدعمة داخل المنافذ، ومتابعة عدد (14332) حوامل جدد، وعدد (9734) حوامل مترددة، ومتابعة عدد (14273) حالة ولادة، ومتابعة حالات تقصى وفيات الامهات بسبب الحمل والولادة والنفاس بالإدارات الصحية.

وبالنسبة لرعاية المقبلين على الزواج تم استخراج وتوفير الشهادات من الوزارة، والاشراف والمتابعة لمراكز الفحص عدد (9) مراكز، وفحص عدد (15459) طفل بأجهزة المسح السمعى بنسبة تغطية 64.3 %، إلى جانب الأشراف والمتابعة على دار المعثور عليهم بمركز رعاية طفل الأقصر حيث تم توفير مستلزمات من الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة (اسرة – ملابس – حفاضات) بالإضافة إلى توافر الألبان مرحلة أولى وثانية، وصرف عدد (14231) كبسولة فيتامين أ للسيدات وعدد (51266) كبسولة فيتامين أ أطفال.

وفى ضوء أعمال المبادرات الرئاسية: تم فحص (15459) طفل حديث ولادة بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بالمواليد، وفحص (25651) مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وفحص (20589) سيدة بمبادرة صحة المرأة، وفحص (5707) سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين.

وفي ضوء تسليط الضوء على إنجازات إدارة تنظيم الأسرة تم تنفيذ عدد 7 دورات للأطباء للتدريب على أساسيات وسائل تنظيم الأسرة، وعدد 2 دورة تمريض لمشورة التدريب، وعدد 2 دورة تنشيطية للرائدات الريفيات، وعدد 810 زيارة للطبيب الزائر، وبلغ عدد جوالات العيادات المتنقلة 722جولة و14 قافلة صحة إنجابية، وتم تنظيم 630 ندوة صحية، بينما بلغت زيارات الرائدات الريفيات 330000 زيارة.

ونظمت إدارة القوافل العلاجية ما يزيد عن 35 قافلة علاجية مجانية في تخصصات باطنة - اطفال - نساء - جراحة - عظام - جلدية -اسنان - تنظيم اسرة على مستوى الوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة.

وأختتم وكيل وزارة الصحة أنه بالنسبة لإنجازات الإدارة العامة للأمراض المتوطنة على مدار العام تم تكثيف إجراءات المكافحة الحشرية، وتكثيف أعمال التقصي الحشري بالإدارات الصحية، وتفعيل أعمال المكافحة الحشرية المسائية، وقامت إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بتكثيف أعمال المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات لنشر تعريف الحالة (لمرض الملاريا)، وزيادة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين، ومتابعة أعمال سحب عينات الجشني العشوائية بمعامل إدارة الملاريا بالمحافظة.

ونفذت إدارة البلهارسيا والطفيليات المعوية خطة الوزارة بخصوص الفحص العشوائي وفحص تلاميذ المدارس والمترددين على العيادة الخارجية، كما تم التنسيق بين إدارة المتوطنة وهيئة الرعاية الصحية بخصوص فحص تلاميذ المدارس والفحص العشوائي للمترددين على العيادة الخارجية، كما تم تجريع المواطنين في البؤر المصابة بالبلهارسيا، وقامت إدارة مكافحة القواقع بتحديد بؤر الإصابة وجمع ومعالجة القواقع الحاوية للسركاريا الناقلة لمرض البلهارسيا للوصول بمصر خالية من البلهارسيا.

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