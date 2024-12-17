عبداللطيف يتوجه إلى مدرسة فصول سجين التجارية اثناء جولتة التفقدية بمحافظة الغربية

أخبار مصر
بوابة الفجر

استهل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته بإدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية، بمدرسة فصول سجين التجارية المشتركة، في زيارة تفقدية مفاجئة، وذلك بعد زيارة مدرسة عبد الله ستيشن الاعدادية بنات.

يأتي ذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.


وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

كما اطلع الوزير اثناء جولته على التحدث لدي الطلاب، كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وأكد  الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب

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