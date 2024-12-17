اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الدقهلية

محافظات
الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء  استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملاتها.


ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 65و70جنيهًا.


وتصل إل المستهلك بـ  75، 80 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 105 جنيهًا، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 110و112 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 80و77 جنيهًا.
سعر طبق البيض


سعر التكلفة كرتونة البيض  بين 120 إلى 130 جنيه للطبق، وللمستهلك بمبلغ من 155 إلى 190 خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

اسعار الفراخ البلدى اليوم اسعار الدواجن البيضاء أسعار الدواجن البيضاء والحمراء أسعار الدواج المحلات التجارية تكلفة كرتونة البيض سعار الفراخ البيضاء محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بالأرقام... جهود صحه الأقصر لرفع كفاءة الخدمات الطبية.. خلال عام 2024

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في محافظة الدقهلية

وزير التعليم يجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة الغربية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم التعاقد مع تريزيجيه

‏الخارجية الإيرانية: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور مصر للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية

31 ديسمبر.. محمد حماقي يلتقي جمهوره في أبو ظبي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: استقرار لليوم الرابع على التوالي

شيكو يتعرض لإصابة شديدة في ركبته.. تفاصيل

تسهيلا على المواطنين.. وزير الري يتابع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص

مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي في انفجار وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم

وزير التعليم يجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة الغربية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية