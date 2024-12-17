موعد امتحانات نصف العام 2025: التفاصيل الكاملة لجميع المراحل الدراسية

مع اقتراب العام الجديد 2025، تتزايد عمليات البحث عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لجميع المراحل الدراسية، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

نوضح المواعيد بالتفصيل لكل مرحلة دراسية، إلى جانب موعد إجازة نصف العام.

موعد امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2025، وتشمل جميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

1. امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي

تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير وتستمر حتى 16 يناير 2025 (الفترة الأولى).

يوم وتستمر حتى (الفترة الأولى). تليها امتحانات الصف الأول الثانوي بنفس الفترة، مع تخصيص فاصل زمني نصف ساعة بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

2. امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

من المقرر أن تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

3. امتحانات النقل من الثالث إلى السادس الابتدائي

تبدأ امتحانات النقل للصفوف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي في نفس الفترة، من 11 إلى 16 يناير 2025.

4. امتحانات الشهادة الإعدادية

تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 يناير وحتى 23 يناير 2025، وفقًا للجدول الذي أعدته الوزارة.

مواد خارج المجموع وامتحانات المستوى الرفيع

تبدأ امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة، بالإضافة إلى المواد العملية والمواد غير المضافة للمجموع، قبل الامتحانات الأساسية.

في المدارس الرسمية لغات والخاصة، بالإضافة إلى المواد العملية والمواد غير المضافة للمجموع، قبل الامتحانات الأساسية. الهدف من هذا التنظيم هو تخفيف الضغط على الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025، لتمنح الطلاب فترة استراحة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

نصائح للاستعداد للامتحانات