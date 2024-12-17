رسم الخرائط بالألوان داخل كشاكيل الفصل تنال إعجاب وزير التعليم بالغربية.. صور

أخبار مصر
بوابة الفجر

تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فصول مدرسة سجين الابتدائيه الحديثة، أثناء زيارة تفقدية مفاجئة، لعدد من مدارس إدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية.

واعجب الوزير من أداء الطالبات في حصة مادة الدراسات الاجتماعية ومشاركة الطالبات بالصف السادس الابتدائي في رسم الخرائط بكشاكيل الفصل.

كما قام الوزير بالتحدث إلى الطالبة اروي زكريا محمد، التي قامت برسم الخريطة بالألوان بشكل احترافي داخل كشكول الفصل، والتي أكدت أنها لأول مرة تقوم برسم الخرائط وتهتم بهذا الشكل كما اكدت حرصها على حضور الحصص وعدم الغياب اطلاقا مهما كان السبب.


يأتي ذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ومدير المديرية ناصر حسن.


وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم، وخاصة كشكول مادتي الرياضيات والعلوم.

كما اطلع الوزير اثناء جولته على التحدث لدي الطلاب، كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وأكد  الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب

التعليم الفني التعليم التربية والتعليم الصف السادس الابتدائي الواجبات المنزلية للطلاب الواجبات المنزلية الواجبات عبد اللطيف طلاب محمد عبد اللطيف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الأكثر قراءة

عاجل| مصر والسعودية نحو التصنيع المشترك... كامل الوزير يلتقي وزير الصناعة السعودي ويعرض إقامة صناعات في قطاعات الألومنيوم والأدوية ومكونات السيارات

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال والمعلقين

في هذا الموعد.. جورج وسوف ومروان خورى يحييان حفلاََ غنائيًا بأبو ظبي

وزير الكهرباء: مصر تستهدف إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030

خاص.. جلسة نهائية خلال ساعات لتمديد عقد زيزو في الزمالك

محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي القوصية وساحل سليم

محافظ أسيوط يوجه بعدم التهاون مع المعتدين على حرم الطريق

متفوق علميًا…مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية