موعد الإعلان الرسمي عن تعاقد الزمالك مع جروس

يستعد نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب رحيل جوزيه جوميز.

وكشف الإعلامي رجائي رمزي، في برنامجه رقم 10، المذاع على القناة الأولى:" نادي الزمالك كان قد أجل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع جروس وتوقيع العقود، بسبب سفر حسين لبيب رئيس النادي لحضور حفل توزيع جوائز الكاف بدولة المغرب".

وأضاف:" الزمالك استقر على توقيع العقود مع جروس، غدا الأربعاء والإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب السويسري، لمدة 6 أشهر خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي ".