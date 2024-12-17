أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: أول انخفاض ملحوظ وسعر البيض مستقر

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا للمرة الأولى، حيث تراجع سعر الكيلو بمقدار جنيه واحد في البورصة والأسواق.

يأتي هذا التغيير في الوقت الذي استقرت فيه أسعار البيض، حيث تُباع البيضة الواحدة بسعر 6 جنيهات، وفقًا لما أوردته بورصة الدواجن وبعض التجار في الجيزة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء تراجعًا جديدًا، حيث بلغ سعر الكيلو 73 جنيهًا في بورصة الدواجن، أما في المحال التجارية، فقد بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 88 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم للمستهلك

شهدت أسعار الفراخ الساسو انخفاضًا جديدًا أيضًا، حيث وصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن إلى 81 جنيهًا. بينما بلغ سعره في المحال التجارية 94 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

الفراخ البلدي سجلت تراجعًا في الأسعار اليوم، حيث وصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن إلى 125 جنيهًا، بينما بيعت للمستهلك بسعر 135 جنيهًا في المحال التجارية.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم للمستهلك

انخفضت أسعار الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن اليوم لتسجل 64 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعرها في المحال التجارية 78 جنيهًا للمستهلك.

استقرار أسعار كرتونة البيض

على الرغم من الانخفاض في أسعار الفراخ، استمر سعر كرتونة البيض في الثبات، حيث تُباع البيضة الواحدة بسعر 6 جنيهات للمستهلك.

يشير التراجع في أسعار الفراخ إلى تحسن طفيف في الأسواق المحلية، مما يوفر فرصة للمستهلكين للحصول على الدواجن بأسعار أفضل، ومع استمرار استقرار أسعار البيض، يبقى التركيز على متابعة التطورات في سوق الدواجن خلال الأيام المقبلة.