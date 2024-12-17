أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: استقرار مستمر لليوم الرابع

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد أن شهد سعر الذهب عيار 21 انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات يوم الجمعة الماضية.

وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب، حافظت الأسعار على مستوياتها الحالية في سوق الصاغة المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

عيار 24:

واصل سعر الذهب عيار 24 استقراره في بداية تعاملات سوق الصاغة، مسجلًا 4365 جنيهًا للجرام.

عيار 21:

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، قيمة 3820 جنيهًا للجرام، بينما يُباع بالمصنعية بسعر 3920 جنيهًا.

عيار 18:

حافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره عند مستوى 3274 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الجنيه الذهب في سوق الصاغة اليوم 30560 جنيهًا، مستقرًا عند مستواه منذ الأيام الماضية، مما يعكس ثبات أسعار الذهب بشكل عام في السوق المحلي.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء

لم تسجل أسعار الذهب العالمية أي تغييرات تُذكر خلال تعاملات بورصة الذهب العالمية، حيث استقرت الأوقية عند مستوى 2656 دولارًا.

تحليل السوق

يُعزى هذا الاستقرار في أسعار الذهب إلى هدوء الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تأثر الطلب بحالة الترقب بين المستثمرين، ومع ذلك، يُنصح بمتابعة التغيرات في السوق العالمية والمحلية خلال الأيام القادمة نظرًا لتقلبات أسعار الذهب التي قد تحدث بناءً على المؤشرات الاقتصادية والسياسية.