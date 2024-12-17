أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر مقارنة بالأيام السابقة.

نستعرض فيما يلي أسعار الدولار في أبرز البنوك وفقًا لآخر تحديثات صادرة عنها.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 50.78 جنيه

سعر البيع: 50.88 جنيه

بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 50.74 جنيه

سعر البيع: 50.84 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 50.74 جنيه

سعر البيع: 50.84 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 50.74 جنيه

سعر البيع: 50.84 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 50.75 جنيه

سعر البيع: 50.85 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 50.75 جنيه

سعر البيع: 50.85 جنيه

تحليل السوق

تشير حالة الاستقرار الحالية إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، حيث لم تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه تقلبات ملحوظة منذ بداية الأسبوع.

يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية لمعرفة أي تغيرات قد تطرأ بناءً على تطورات الأسواق العالمية والمحلية.

نظرة مستقبلية

مع قرب نهاية العام، يُتوقع أن تظل أسعار الدولار مستقرة نسبيًا، خاصة في ظل السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية، مع ترقب لبيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على السوق.