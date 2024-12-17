أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك المصرية

الاقتصاد
الدولار
الدولار

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر مقارنة بالأيام السابقة. 

نستعرض فيما يلي أسعار الدولار في أبرز البنوك وفقًا لآخر تحديثات صادرة عنها.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 50.78 جنيه
  • سعر البيع: 50.88 جنيه

بنك المصرف المتحد:

  • سعر الشراء: 50.74 جنيه
  • سعر البيع: 50.84 جنيه

البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 50.74 جنيه
  • سعر البيع: 50.84 جنيه

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 50.74 جنيه
  • سعر البيع: 50.84 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • سعر الشراء: 50.75 جنيه
  • سعر البيع: 50.85 جنيه

بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 50.75 جنيه
  • سعر البيع: 50.85 جنيه

تحليل السوق

تشير حالة الاستقرار الحالية إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، حيث لم تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه تقلبات ملحوظة منذ بداية الأسبوع.

يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية لمعرفة أي تغيرات قد تطرأ بناءً على تطورات الأسواق العالمية والمحلية.

نظرة مستقبلية

مع قرب نهاية العام، يُتوقع أن تظل أسعار الدولار مستقرة نسبيًا، خاصة في ظل السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية، مع ترقب لبيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على السوق.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 استقرار في البنوك المصرية سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار اليوم البنوك المصرية بنك قناة السويس بنك مصر البنك الاهلي البنك التجاري الدولي المصرف المتحد بنك الاسكندرية 17 ديسمبر 2024

الأكثر قراءة

عاجل| مصر والسعودية نحو التصنيع المشترك... كامل الوزير يلتقي وزير الصناعة السعودي ويعرض إقامة صناعات في قطاعات الألومنيوم والأدوية ومكونات السيارات

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال والمعلقين

في هذا الموعد.. جورج وسوف ومروان خورى يحييان حفلاََ غنائيًا بأبو ظبي

وزير الكهرباء: مصر تستهدف إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030

خاص.. جلسة نهائية خلال ساعات لتمديد عقد زيزو في الزمالك

محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي القوصية وساحل سليم

محافظ أسيوط يوجه بعدم التهاون مع المعتدين على حرم الطريق

متفوق علميًا…مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية