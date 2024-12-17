حقيقة طلب محمود كهربا تسديد ركلة الجزاء الأخيرة أمام باتشوكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي رجائي رمزي عن حقيقة طلب اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسديد ركلة الجزاء الأخيرة أمام فريق باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

حقيقة طلب محمود كهربا تسديد ركلة الجزاء الأخيرة أمام باتشوكا

وقال الإعلامي رجائي رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" مصدر مقرب من محمود كهربا، أكد أن اللاعب لم يطلب تسديد ركلة الجزاء الأخيرة أمام باتشوكا ".

وأضاف:" كما قال المصدر، أن كولر هو من وضع كهربا في الترتيب رقم 5 في مسددي ركلة الجزاء، وعمرو السولية كان يليه في الترتيب".

ثم أوضح:" المصدر أكد أن كهربا ليس حزين بسبب هجوم جماهير النادي الأهلي عليه، لأنه يعلم أنه أخطأ وأنه أهدر فرصة كبيرة لتأهل المارد الأحمر لنهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد ".

وأتم رجائي رمزي:" كهربا يحب جماهير النادي الأهلي، وفقا لما قاله المصدر، ويقدر الجماهير جيدا ويرغب في الاستمرار داخل صفوفه للاستمرار في التتويج بالبطولات ".

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