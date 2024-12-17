أماكن وأسعار منتجات سوق اليوم الواحد.. مبادرة وزارة التموين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة "سوق اليوم الواحد" في عدد من المحافظات المصرية، بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

تهدف هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وسهولة، مع توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

أهداف مبادرة سوق اليوم الواحد

تسعى الوزارة من خلال هذه الأسواق المؤقتة إلى:

تقديم حلول عملية للمواطنين لتوفير احتياجاتهم اليومية. تخفيف العبء عن الأسر المصرية من خلال تقديم أسعار تنافسية. تعزيز دور الوزارة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

أماكن سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظات

محافظة القاهرة

سوق مدينة نصر: أمام مسجد آل رشدان.

سوق جلون: منطقة ركن فاروق.

سوق الأميرية: أمام مركز شباب الأميرية.

سوق المرج.

محافظة الجيزة

إمبابة.

الوراق.

بولاق الدكرور.

العمرانية.

المنيرة الغربية.

محافظة الإسكندرية

المنشية: خلف الجندي المجهول.

ميدان محمد نجيب: سيدى بشر.

سموحة: خلف محطة سيدى جابر.

ميدان المندرة.

سوق المزارعين: بمحطة الرمل.

محافظة بني سويف

خلف الصالون الأخضر.

في منطقة ببا.

محافظة الإسماعيلية

خلف حديقة الشيخ الرائد: بالحي الثالث.

مزايا سوق اليوم الواحد