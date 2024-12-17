وزير التعليم: "من ٧٠ ل٣٢ طالب تخفيض كثافة الطلاب بمدارس الغربية".. صور

أخبار مصر
بوابة الفجر

كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أثناء زيارته التفقدية لفصول مدرسة سجين الابتدائيه الحديثة، أثناء زيارته لعدد من مدارس إدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية، انخفاض كثافة لحد الفصول من ٧٠ طالب إلى ٣٢ طالب بعد إعادة توزيعهم.

وأكد الوزير أنه لا يوجد سوي ٢٢ مدرسة على مستوى الجمهورية يتعدى الطلاب بالفصول إلى ٥٠ طالب وطالبة، مؤكدا أنه جاري العمل على تخفيضهم كما حدث مع باقي المدارس.


يأتي ذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ومدير المديرية ناصر حسن.


وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم، وخاصة كشكول مادتي الرياضيات والعلوم.

كما اطلع الوزير اثناء جولته على التحدث لدي الطلاب، كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وأكد  الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب

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