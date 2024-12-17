جولة داخل معامل الروبوتات وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمطروح

تم تنظيم جولة تعريفية بمعامل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء لطلبة المستوى الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي،

حيث شملت الجولة تعريف الطلاب الجدد بالفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على الإمكانيات والتقنيات الحديثة المتوفرة داخل المعامل. وتتيح هذه الجولة فرصة قيّمة للطلاب لخوض تدريب عملي متكامل على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما يُعزز مهاراتهم التطبيقية ويُهيئهم للتعامل مع متطلبات سوق العمل التكنولوجي المتطور.

وذلك في إطار توجيهات معالي السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، وتحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور/ محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل عميد الكلية، تمت الجولة تعريفية بمعامل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء لطلبة المستوى الأول بالكلية.

بذكر أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي دخلت تنسيق الجامعات المصرية عام ٢٠٢٢ وكلية الآثار واللغات.