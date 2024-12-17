وزير الصناعة السعودي: نبحث التكامل في سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم مع مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع  الموقع الجغرافي المتميز للبلدين  ووقوعهما على البحر الأحمر.

 جاءت تلك التصريحات علي هامش زيارته لمصر ولقائه  مع  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار" الخريف"، إلى  أن كلٍ من مصر والسعودية تمتعان بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة  تشمل المجالات التي تم التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم،، وتنمية القدرات البشرية.

وزير الصناعة السعودي زيارة وزير الصناعة السعودي لمصر مصر والسعودية

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