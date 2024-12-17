رئيس مدينة بنها: رفع المياه من نفق شعراوي بعد غرقه

قال اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، إن حركة المرور بمدينة بنها عادت لطبيعتها بعد شفط وسحب المياه من نفق الشعراوي بوسط المدينة، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من رفع المياه وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وقال إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مجلس مدينة بنها كانت تتابع على مدار فترة سحب المياة والتحويلات المرورية بتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات وشركة مياة الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى تواجده منذ الرابعة فجرا مع فريق عمل مكون من ياسر ابراهيم نائب رئيس المدينة والعميد ياسر قنصل مدير مرور بنها والمهندس أحمد نعيم مسئول شركة المياة ومسئولي الحماية المدنية ببنها وفرق إدارة الحماية المدنية.

كانت قد شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية ارتباكا مروريا منذ الرابعة من فجر اليوم وحتى ما بعد الثامنة صباحا بسبب إنفجار ماسورة مياة الشرب الرئيسية المارة أسفل نفق الشعراوى والذى يعتبر الطريق الرئيسي لمرور السيارات والمركبات بالمدينة والذي يربط بين شمال ووسط وجنوب المدينة للقادمين من منطقة كوبرى الرياح التوفيقي والمحطة والعادلي والتمثال حتى ميدان النجدة والأهرام والاستاد والإشارة والفلل والمتجهين لكفر الجزار والقرى المجاورة لها.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إخطارًا بحدوث كسر في خط مياة الشرب المار اسفل نفق الشعراوى ببنها منذ قرابة الساعة الرابعة فجرا.

وعلى الفور جرى التنسيق السريع بين كافة الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات وشركة مياة الشرب والصرف للتعامل السريع مع الحدث قبل خروج المواطنين لأعمالهم والطلاب لمدارسهم وجامعاتهم.

ووجه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وادارة مرور بنها والتى تحركت بشكل سريع وجرى تحويل مسارات المرور إلى عدد من الطرق البديلة والفرعية ومنها نفق المنشية بينها.

كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بفرق سريعة لشفط وإزالة تجمعات المياة بالتعاون شركة مياة الشرب والصرف برئاسة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب.



نفق شعراوي

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