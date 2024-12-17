تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة ببيت العائلة المصرية بالمحافظة



التقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء وفد أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة ببيت العائلة المصرية بأسيوط لبحث سبل التعاون المشترك وتوفير فرص الدمج والتعامل مع هذه الفئة الهامة بالمجتمع والعمل على تلبية طلباتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ووضع حلول للمشاكل التي تواجههم بأسرع وقت ممكن خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وجاء ذلك بحضور إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور وجدي نخلة نائبا عن الشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة بأسيوط وأحمد ممدوح الكومي نائب رئيس اللجنة وفتحي صلاح مستشار التدريب والتثقيف بالاتحاد العربي

وتناول اللقاء مناقشة بعض مقترحات وأفكار أعضاء الأمانة لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الأسيوطي، كما أستعرض أعضاء اللجنة بعض الأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع عدد من الهيئات والمؤسسات والمديريات الخدمية فضلًا عن الحرص على المشاركة في بعض المبادرات التنموية التي تم تنفيذها بالمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط بأعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ببيت العائلة المصرية بالمحافظة لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة وحفظ القيم ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدًا على استجابته لعدد من الطلبات والمقترحات تحقيقًا للصالح العام ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" وتمكينهم في كافة القطاعات ودمجهم في المجتمع والتأكيد على أهمية تكثيف الأنشطة والفعاليات واللقاءات التي تقدم الخدمات لهذه الفئة الهامة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع بالشكل اللائق فضلًا عن تنفيذ برامج وندوات توعوية بالقضايا المجتمعية المختلفة لافتًا إلى أهمية نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات عن طريق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة.

ووجه المحافظ بتذليل العقبات أمامهم وتسهيل الحصول على الخدمات ورفع العبء عن كاهلهم خاصة في قطاع الصحة وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الإجتماعي وهيئة التأمين الصحي معلنًا عن دراسة تخصيص مكان في نادي "عزت جلال" بمدينة أسيوط لقادرون باختلاف يكون الأول من نوعه لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم توفير كافة الاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم الاجتماعية والرياضية وغيرها.

في نهاية اللقاء سلم المحافظ؛ شهادات اجتياز الدورة التدريبية "TOT " لـ 10 أشخاص من أعضاء الأمانة والمقدمة من الإتحاد العربي للتدريب والتنمية البشرية بقيادة الدكتورة حنان سعد رئيس الإتحاد والدكتورة سحر حمد نائب رئيس الإتحاد ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءتهم ومهاراتهم ليكونوا معتمدين ومدربين بالتدريبات والندوات التي يتم تنظيمها بمدارس المحافظة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري