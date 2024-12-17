الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي في مصر: كل ما تحتاج معرفته

يتساءل العديد من عملاء البنوك في مصر عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي.

مع وجود أكثر من 27 ألف ماكينة صراف آلي تغطي جميع أنحاء الجمهورية، يعمل البنك المركزي المصري على توفير خدمات ميسرة لتلبية احتياجات المواطنين.

نستعرض تفاصيل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى تحديثات السحب النقدي في البنوك المصرية.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

في إبريل 2024، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.

يأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي لتيسير المعاملات المالية للمواطنين وتسهيل الوصول إلى الأموال بسهولة وفي وقت مناسب.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

بالنسبة للسحب النقدي من فروع البنوك، حدد البنك المركزي حدًا أقصى للسحب اليومي قدره 250 ألف جنيه.

جاء هذا القرار لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم المالية الكبيرة بسهولة أكبر ودون الحاجة للانتظار أو التوجه إلى البنك بشكل متكرر.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي

تعتمد رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي على البنك الذي يتم السحب منه:

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي : 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

: 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد. بنك الإسكندرية : 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

: 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد. بنك HSBC: الخدمة مجانية للاستعلام عن الرصيد.

تختلف الرسوم بين البنوك، لذا يُنصح بالتحقق من الرسوم المقررة من قبل البنك المصدر للبطاقة قبل إجراء المعاملات.

السحب من تطبيق إنستاباي

تطبيق إنستاباي (InstaPay) هو خيار آخر للسحب النقدي الفوري، حيث يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات من خلال حساباتهم البنكية المسجلة في التطبيق.

الحد الأقصى للسحب من خلال إنستاباي يصل إلى 70 ألف جنيه لكل معاملة، بينما يمكن للمستخدمين سحب مبلغ يصل إلى 120 ألف جنيه في اليوم.

خدمات تيسير المعاملات للمواطنين

تعمل البنك المركزي المصري على تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تشمل التحديثات الجديدة رفع حدود السحب وتوفير إمكانية السحب الفوري عبر تطبيقات الهاتف المحمول مثل إنستاباي.