محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي القوصية وساحل سليم

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 


قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 22 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية وساحل سليم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للازالات التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 7 ديسمبر الجاري وحتى 27 ديسمبر 2024 بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدي منها 15 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية بمركز القوصية بمساحة 2975 متر مربع خلال حملة بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الإدارة الزراعية ورؤساء القرى كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز حملة تمكنت خلالها من إزالة 7 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري وحماية النيل بمساحة 466 متر مربع بالوحدة المحلية لقرية العونة وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي جهات الولاية وأملاك الدولة والإزالات وفي وجود قوة أمنية وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية للمركزين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لافتًا إلى أن الموجة 24 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري

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