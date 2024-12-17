أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025: تفاصيل القرعة الإلكترونية والبرامج المتاحة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025.

تم خلال القرعة اختيار 12 ألف حاج، وهو العدد المخصص لحج الجمعيات الأهلية هذا العام، من بين أكثر من 41 ألف متقدم سجلوا عبر البوابة الموحدة للحج.

تفاصيل قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

أعلنت وزيرة التضامن أن القرعة الإلكترونية تمت عبر البوابة الموحدة للحج تحت إشراف وزارة الداخلية وقطاع الشؤون الإدارية، دون تدخل بشري، حيث يتم اختيار الحجاج وفقًا للنسبة المخصصة لكل محافظة.

وذكر أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وضعت معايير لتنظيم ثلاث برامج للحج هذا العام، لتلبية رغبات المتقدمين.

مستويات برامج الحج وأسعارها

تتمثل البرامج الثلاثة للحج هذا العام في الآتي:

المستوى الأول: فنادق 5 نجوم بجانب الحرم المكي

السعر: 395 ألف جنيه شاملة الوجبات. المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد 750 مترًا عن الحرم المكي

السعر: 268 ألف جنيه شاملة الوجبات. المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد 1400 مترًا عن الحرم المكي

السعر: 240 ألف جنيه شاملة الوجبات.

ملاحظات حول الأسعار

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل تكاليف تذاكر الطيران، حيث سيتم تحديد سعر التذاكر في وقت لاحق بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

طرق سداد حج الجمعيات الأهلية 2025

على الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة الإلكترونية بدء سداد تكلفة البرنامج المختار بدءًا من الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024، يمكن الدفع من خلال البنوك الحكومية التالية:

بنك مصر

بنك الأهلي

بنك القاهرة

البريد المصري

في حال عدم إتمام السداد في الموعد المحدد، سيتم تصعيد الحجاج البدلاء من الذين تم اختيارهم في القرعة.

خدمات الحج والرعاية الصحية

سيتم توفير خدمات الوعظ والإرشاد الديني بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى تقديم دليل شامل للحجاج يغطى جميع الإجراءات اللازمة.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين لضمان سلامتهم الصحية، بالإضافة إلى تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج في مكة والمدينة المنورة.

حجم الإقبال على حج الجمعيات الأهلية

هذا العام، تخطى عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية 41 ألف مواطن ومواطنة، تم تسجيلهم عبر 3200 جمعية ومؤسسة أهلية، وقد تصدرت محافظة القاهرة العدد الأكبر من المتقدمين.