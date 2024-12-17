"الجولاني" يطالب برفع العقوبات الدولية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين

أكد أحمد الشرع المعروف بـ "أبومحمد الجولاني"، قائد هيئة تحرير الشام، في اجتماع مع دبلوماسيين بريطانيين في دمشق على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وقال الجولاني إن هذا الإجراء ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد بسبب الصراع المستمر.

أهمية رفع العقوبات والعودة إلى سوريا

في حديثه مع وفد من وزارة الخارجية البريطانية، شدد الجولاني على الدور الهام الذي تلعبه بريطانيا في المجتمع الدولي، وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون خطوة مهمة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أن من شأن ذلك تسريع عملية إعادة البناء وعودة الاستقرار في سوريا بعد سنوات من النزاع.

من اللقاء الذي جمع القائد أحمد الشرع مع وفد الخارجية البريطانية لبحث التطورات الأخيرة في سوريا#القيادة_العامة pic.twitter.com/0Cklan8N4s — إدارة العمليات العسكرية (@aleamaliaat_ale) December 16، 2024

الشرع يصر على بناء دولة قانون

كما شدد الجولاني على أهمية بناء دولة القانون والمؤسسات في سوريا، مشيرًا إلى أن ما جرى في البلاد يُعتبر انتصارًا للشعب السوري الذي عانى طويلًا من ظلم النظام.

وأكد أن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنية التحتية أو حدوث نزوح جماعي، في وقت كان فيه نظام الأسد هو من دمر البلاد واستهدف مختلف الطوائف.

زيارة الوفد البريطاني لدمشق

تأتي تصريحات الجولاني في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية البريطانية عن إرسال وفد رفيع المستوى إلى دمشق للتواصل مع السلطات السورية الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في مؤتمر صحفي أن بلاده قد أرسلت وفدًا دبلوماسيًا إلى سوريا بهدف الاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة.