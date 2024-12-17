رفع العلم الفرنسي على مبنى السفارة الفرنسية في دمشق لأول مرة منذ 2012

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بوابة الفجر

أفادت وسائل إعلامية، برفع العلم الفرنسي على مبنى السفارة الفرنسية في دمشق لأول مرة منذ 2012.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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