أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2024: عوائد مرتفعة وفرص استثمارية مميزة

يتزايد بحث العديد من الأفراد عن شهادات الادخار في البنوك المصرية، خاصة في ظل العوائد المرتفعة التي توفرها هذه الشهادات.

سنعرض لكم أبرز الشهادات التي تم طرحها من قبل البنوك المصرية لعام 2024، بما في ذلك شهادات البنك الأهلي المصري وغيرها من الخيارات الاستثمارية المميزة.

إذا كنت تبحث عن أفضل العوائد والخيارات التي تناسب احتياجاتك، تابع معنا التفاصيل التالية.

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

قدّم البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات البلاتينية المميزة لعام 2024، التي تشمل عدة خيارات من حيث مدة الشهادة وعائد الاستثمار:

الشهادة البلاتينية السنوية:

عائد شهري: 23.5%

عائد سنوي: 27% (يُصرف في نهاية مدة الشهادة)

عائد يومي: 23%

الشهادة البلاتينية الثلاثية:

عائد ثابت بنسبة 21.5% يُصرف شهريًا طوال مدة الثلاث سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:

عائد ثابت بنسبة 27.5% يُصرف كل ثلاثة أشهر على مدار ثلاث سنوات.

مزايا إضافية:

يمكن للعملاء الحصول على قروض بضمان الشهادة.

إمكانية الحصول على بطاقات ائتمانية .

. الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

الشهادات غير قابلة للاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات بنك مصر 2024

بنك مصر يقدم شهادات طلعت حرب وابن مصر التي تتميز بالعوائد الثابتة والمغرية:

شهادة طلعت حرب:

عائد شهري: 23.5%

عائد سنوي: 27%

شهادة ابن مصر (لمدة 3 سنوات):

في السنة الأولى: عائد شهري: 26% عائد ربع سنوي: 27% عائد سنوي: 30%

في السنة الثانية: عائد شهري: 22.5% عائد ربع سنوي: 23% عائد سنوي: 25%



شهادات ادخار أخرى في البنوك المصرية 2024

هناك أيضًا شهادات ادخار تقدمها البنوك الخاصة في مصر، وتتميز بأنها توفر خيارات متنوعة ومرونة في العوائد:

البنك التجاري الدولي CIB:

المدة: 3 سنوات

عائد شهري: 22%

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

بنك البركة:

المدة: 3 سنوات

عائد شهري: 22%

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

بنك قطر الوطني QNB: