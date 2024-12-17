نادى القصة فى أسيوط يطلق مبادرة لترجمة الإبداعات المتميزة من العربية للغات الأخرى

محافظات
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

 

 

 


اطلق نادي القصة بأسيوط اليوم الثلاثاء مبادرة لترجمة الإبداعات المتميزة لأبناء الصعيد ونشرها وتوزيعها بمعارض الكتاب العربية والأوربية وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بحى شرق أسيوط التي استضافت المبادرة في اطار تلاقى الأهداف المشتركة تجاه التأثير الأدبي وحوار الثقافات


وقال الأديب أحمد راشد البطل رئيس نادي القصة بأسيوط أن المبادرة تتم بشراكة مع كل من نادي الترجمة بأسيوط برئاسة الدكتور سعيد أبو ضيف أستاذ الترجمة بجامعة أسيوط والدار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع برئاسة الأديبة مها المقداد رئيس مجلس الإدارة، والذين حضروا توقيع بوتوكول التعاون المشترك مضيفا إن المبادرة وبروتوكول التعاون هو نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة نا دي القصة، خصوصا وأن الترجمة الأدبية تلعب دورا حيويا في تعزيز الحوار الثقافي وإثراء الأدب المحلي وتوسيع قاعدة القراء، كما إنها خطوة مهمة في تواصل أعضاء النادي مع الثقافات الأخرى، والوصول إلى الجهمور العالمي


وأشار الدكتور سعيد أبو ضيف إلى أن الترجمة الأدبية مجال دقيق وبالغ الأهمية ويعزز من فرص الحوار المتبادل مع الآخر، ويساعد في بناء تفاهم أعمق بين الثقافات المختلفة، كما يعزز السلام والتعاون الدولي، وأوضح أن البرتوكول سيسهم كذلك في تحفيز الخريجين المتخصصين من أقسام اللغات والترجمة


ورحبت مها المقداد بتسخير كل إمكانات الدار لإنجاح التجربة، ووعدت بتوزيع الإبداعات المترجمة في كل المعارض التي ستشارك بها الدار، بمختلف الدول الأوربية والعربية، وبدأت فعاليات المبادرة بتوقيع عقود ترجمة للأديبين الدكتور أحمد مصطفى علي حسين والأديب أحمد راشد البطل

اسيوط افات الـ ألا الاخر الأدب الأب الإبداع الأهداف الأم الاخ الأدبي الأديب الأديبة الإمارات أصل اطار إطلق آفا الإماراتي اسيو أسيوط اليوم الإماراتية الاوربية الب البر ألبرتو اديبة أرض أرك أستاذ البرتوكول سلام

مواد متعلقة

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تُنظم حملة للتبرع بالدم

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع فريق المتابعة والتقييم بالبنك الدولى

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد الصرف الصحي بقرية العتامنة

محافظ أسيوط يعلن أسماء الفائزين فى القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

إصابة شخصان إثر انقلاب موتوسيكل عند قرية قرقاص فى أسيوط

جامعة أسيوط تنظم فعاليات اليوم البيئي المجتمعي الثاني لكلية الطب

خدمة إجتماعية أسيوط تُطلق دليلًا تدريبيًا لتقديم المشورة الإجتماعية الصحية بمستشفيات المحافظة

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان المستجدات الحديثة للأمراض المزمنة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال والمعلقين

عاجل| مصر والسعودية نحو التصنيع المشترك... كامل الوزير يلتقي وزير الصناعة السعودي ويعرض إقامة صناعات في قطاعات الألومنيوم والأدوية ومكونات السيارات

في هذا الموعد.. جورج وسوف ومروان خورى يحييان حفلاََ غنائيًا بأبو ظبي

محافظ أسيوط يوجه بعدم التهاون مع المعتدين على حرم الطريق

محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي القوصية وساحل سليم

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري وجدول الترتيب

وصول عصام صاصا وشقيقه لمحكمة جنوب القاهرة لنظر الاستئناف علي حكم حبسهما

معهد القطن يوضح خطة الدولة للنهوض بصناعة الذهب الأبيض (فيديو)