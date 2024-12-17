نادى القصة فى أسيوط يطلق مبادرة لترجمة الإبداعات المتميزة من العربية للغات الأخرى



اطلق نادي القصة بأسيوط اليوم الثلاثاء مبادرة لترجمة الإبداعات المتميزة لأبناء الصعيد ونشرها وتوزيعها بمعارض الكتاب العربية والأوربية وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بحى شرق أسيوط التي استضافت المبادرة في اطار تلاقى الأهداف المشتركة تجاه التأثير الأدبي وحوار الثقافات



وقال الأديب أحمد راشد البطل رئيس نادي القصة بأسيوط أن المبادرة تتم بشراكة مع كل من نادي الترجمة بأسيوط برئاسة الدكتور سعيد أبو ضيف أستاذ الترجمة بجامعة أسيوط والدار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع برئاسة الأديبة مها المقداد رئيس مجلس الإدارة، والذين حضروا توقيع بوتوكول التعاون المشترك مضيفا إن المبادرة وبروتوكول التعاون هو نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة نا دي القصة، خصوصا وأن الترجمة الأدبية تلعب دورا حيويا في تعزيز الحوار الثقافي وإثراء الأدب المحلي وتوسيع قاعدة القراء، كما إنها خطوة مهمة في تواصل أعضاء النادي مع الثقافات الأخرى، والوصول إلى الجهمور العالمي



وأشار الدكتور سعيد أبو ضيف إلى أن الترجمة الأدبية مجال دقيق وبالغ الأهمية ويعزز من فرص الحوار المتبادل مع الآخر، ويساعد في بناء تفاهم أعمق بين الثقافات المختلفة، كما يعزز السلام والتعاون الدولي، وأوضح أن البرتوكول سيسهم كذلك في تحفيز الخريجين المتخصصين من أقسام اللغات والترجمة



ورحبت مها المقداد بتسخير كل إمكانات الدار لإنجاح التجربة، ووعدت بتوزيع الإبداعات المترجمة في كل المعارض التي ستشارك بها الدار، بمختلف الدول الأوربية والعربية، وبدأت فعاليات المبادرة بتوقيع عقود ترجمة للأديبين الدكتور أحمد مصطفى علي حسين والأديب أحمد راشد البطل