مواعيد وأسعار تذاكر القطارات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

يبحث العديد من المسافرين عن مواعيد وأسعار تذاكر القطارات في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حيث تشمل القطارات عدة خطوط ووجهات مثل "الإسكندرية - القاهرة" و"الإسكندرية - أسوان"، مع ضرورة حجز التذاكر مسبقًا عبر المنظومة الإلكترونية لهيئة السكة الحديد.

مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الثلاثاء:

قطار رقم 2 روسي:

القيام : 2:25 صباحًا

: 2:25 صباحًا الوصول : 6:35 صباحًا

: 6:35 صباحًا محطات الوقوف: القاهرة

قطار رقم 2012 ثالثة مكيف:

القيام : 4:00 صباحًا

: 4:00 صباحًا الوصول : 9:55 صباحًا

: 9:55 صباحًا المحطات: بورسعيد

قطار رقم 1008 روسي:

القيام : 7:25 مساءً

: 7:25 مساءً الوصول: 10:55 مساءً

قطار رقم 558 مكيف - تحيا مصر:

القيام : 4:10 صباحًا

: 4:10 صباحًا الوصول : 11:10 صباحًا

: 11:10 صباحًا المحطات: بورسعيد

قطار رقم 1904 مكيف H1:

القيام : 5:00 صباحًا

: 5:00 صباحًا الوصول : 8:40 صباحًا

: 8:40 صباحًا المحطات: القاهرة

قطار رقم 8 روسي:

القيام : 5:10 صباحًا

: 5:10 صباحًا الوصول : 9:15 صباحًا

: 9:15 صباحًا المحطات: القاهرة

قطار رقم 3008 روسي مكيف:

القيام : 5:45 صباحًا

: 5:45 صباحًا الوصول : 8:30 صباحًا

: 8:30 صباحًا المحطات: القاهرة (لا يقف في بنها)

قطار رقم 902 مكيف H1:

القيام : 6:00 صباحًا

: 6:00 صباحًا الوصول : 9:25 صباحًا

: 9:25 صباحًا المحطات: القاهرة

قطار رقم 2022 تالجو H1:

القيام : 7:00 صباحًا

: 7:00 صباحًا الوصول : 9:35 صباحًا

: 9:35 صباحًا المحطات: القاهرة

مواعيد قطارات أخرى من الإسكندرية إلى الوجه القبلي:

قطار رقم 158 روسي:

القيام : 7:15 صباحًا

: 7:15 صباحًا الوصول : 10:25 صباحًا

: 10:25 صباحًا المحطات: الأقصر

قطار رقم 906 H1 VIP:

القيام : 7:30 صباحًا

: 7:30 صباحًا الوصول : 10:05 صباحًا

: 10:05 صباحًا المحطات: القاهرة

قطار رقم 900 مكيف H1:

القيام : 8:15 مساءً

: 8:15 مساءً الوصول : 10:20 مساءً

: 10:20 مساءً المحطات: القاهرة

قطار رقم 3024 روسي مكيف:

القيام : 10:00 صباحًا

: 10:00 صباحًا الوصول : 12:40 صباحًا

: 12:40 صباحًا المحطات: القاهرة

مواعيد القطارات الأخرى:

قطار رقم 912 مكيف H1:

القيام : 11:00 صباحًا

: 11:00 صباحًا الوصول : 1:55 مساءً

: 1:55 مساءً المحطات: القاهرة

قطار رقم 164 روسي:

القيام : 12:00 مساءً

: 12:00 مساءً الوصول : 3:15 مساءً

: 3:15 مساءً المحطات: أسوان

قطار رقم 914 مكيف H1:

القيام : 1:00 مساءً

: 1:00 مساءً الوصول : 4:20 مساءً

: 4:20 مساءً المحطات: القاهرة

قطار رقم 2024 تالجو H1:

القيام : 2:00 مساءً

: 2:00 مساءً الوصول : 4:30 مساءً

: 4:30 مساءً المحطات: القاهرة

قطار رقم 914 VIP H1:

القيام : 3:00 مساءً

: 3:00 مساءً الوصول : 5:30 مساءً

: 5:30 مساءً المحطات: القاهرة

قطار رقم 922 مكيف H1:

القيام : 3:30 مساءً

: 3:30 مساءً الوصول : 6:30 مساءً

: 6:30 مساءً المحطات: القاهرة

قطار رقم 196 مكيف تحيا مصر:

القيام : 3:40 مساءً

: 3:40 مساءً الوصول : 7:35 مساءً

: 7:35 مساءً المحطات: الإسكندرية - الفيوم

قطار رقم 118 روسي:

القيام : 5:10 مساءً

: 5:10 مساءً الوصول : 10:20 مساءً

: 10:20 مساءً المحطات: منوف

مواعيد قطارات أخرى من الإسكندرية:

قطار رقم 928 مكيف H1:

القيام : 7:00 مساءً

: 7:00 مساءً الوصول : 9:50 مساءً

: 9:50 مساءً المحطات: الإسكندرية - القاهرة

قطار رقم 1008 روسي:

القيام : 7:35 مساءً

: 7:35 مساءً الوصول : 11:15 مساءً

: 11:15 مساءً المحطات: أسوان

قطار رقم 3006 مكيف روسي:

القيام : 9:45 مساءً

: 9:45 مساءً الوصول : 12:50 صباحًا

: 12:50 صباحًا المحطات: الإسكندرية - القاهرة - أسوان

قطار رقم 934 VIP H1:

القيام : 10:15 مساءً

: 10:15 مساءً الوصول : 1:15 صباحًا

: 1:15 صباحًا المحطات: الإسكندرية - القاهرة - الأقصر

ملاحظات هامة:

توافر تذاكر القطارات يتطلب حجزًا مسبقًا عبر النظام الإلكتروني الخاص بهيئة السكة الحديد.

قد تختلف مواعيد الوصول والقيام بناءً على الظروف التشغيلية.

تأكد من مراجعة التفاصيل الدقيقة على موقع هيئة السكة الحديد أو عبر تطبيقاتها الرسمية لحجز تذاكر القطارات بكل سهولة.