محافظ أسيوط: تحرير 703 محضر تمويني خلال حملات مفاجئة بالمراكز



قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تحرير 703 محضر تمويني وضبط تصرف في كمية تزيد عن 16 ألف لتر سولار وتجميع 2230 باكو شاي دون فواتير وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية التموين - الوحدات المحلية - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك - الأجهزة الرقابية مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على تحرير 703 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 136 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط 6 طن و100كيلو أرز منتهي الصلاحية وضبط طن و400كيلو سكر دون فواتير وضبط مخزن غير مرخص بداخله أدوية دون فواتير واخرى خاصه بوزارة الصحة وتحرير عدد 2 محضر تصرف 16 طن سولار وضبط 172 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 300 قطعه شيكولاتة منتهية الصلاحية فضلا عن ضبط 65 كرتونه زيت تمويني منتهية الصلاحية و300زجاجه زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي و42جركن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الأدمي وضبط 6 شيكارة أسمدة زراعية مخصصه لوزارة الزراعة وضبط منشأة دون ترخيص بداخلها 11 ميزان مكتب وضبط تجميع 2230 باكو شاى دون فواتير و38 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء وبالإضافة إلى بويات منتهية الصلاحية وتحرير عدد 20محاضر غلق تجار تموينيين و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية و8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر وعدد 7محاضر غلق مستودعات بوتاجاز وعدد 5محاضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات بوتاجاز و9 محاضر مزاولة منشأة دون ترخيص وتحرير 64محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية أما في مجال المخابز البلدية فقد تمك تحرير 567 محضر متنوع مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين