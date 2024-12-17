حاتم نجيب: أسواق اليوم الواحد أنقذت المواطنين من جشع التجار وغلاء الأسعار

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أن الخضراوات تُعتبر سلعة قابلة للتلف، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر عند التعامل مع بعض البائعين الذين يغالون في الأسعار.

وفي تصريحاته، شدد نجيب على أهمية أسواق اليوم الواحد التي أسهمت بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين وحمايتهم من جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وفي مداخلته في برنامج «الخلاصة» الذي يُعرض على فضائية «المحور»، أشار نجيب إلى ضرورة الشراء من المنافذ الثابتة والمتحركة التي توفرها الدولة، مشيدًا بدورها في تسهيل الحصول على السلع بأسعار معقولة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح نجيب أن أسعار الخضراوات والفاكهة تتفاوت حسب المنطقة وجودة المعروض.

كما أكد أن بعض التجار يرفعون الأسعار رغم توفر المنافذ التي تديرها الدولة، مناشدًا التجار بضرورة العمل على خفض الأسعار لتخفيف الضغط على المستهلكين.