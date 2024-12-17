وزير الكهرباء: مصر تستهدف إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030

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وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة المصرية تسعى لإضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن مصر تهدف لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، على أن تصل إلى 60% بحلول عام 2040، وذلك من خلال الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

وفي مداخلة له عبر قناة CNBC عربية، أوضح عصمت أن نسبة الاعتماد الحالي على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في مصر تصل إلى نحو 7% فقط. 

وأضاف الوزير أن الحكومة قد تمكنت من توفير المبالغ المالية المخصصة للوقود، بالإضافة إلى دعم شبكات الكهرباء، مما يمنع العودة إلى نظام تخفيف الأحمال في المستقبل.

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