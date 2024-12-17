المستندات المطلوبة للتقديم في قرعة حج المهندسين 2025: جميع التفاصيل

أعلنت نقابة المهندسين عن المستندات المطلوبة للتقديم في قرعة حج المهندسين لعام 2025 بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث تم تحديد الأوراق والشروط اللازمة لتقديم الطلبات لهذا العام، في إطار تيسير إجراءات التقديم للمشاركة في قرعة الحج السياحي 2025.

آخر موعد للتقديم في قرعة الحج السياحي 2025

أوضحت نقابة المهندسين أن اليوم الثلاثاء يُعد آخر موعد للتقديم في قرعة الحج السياحي لعام 2025.

لذا، يتعين على الراغبين في التقديم الالتزام بالموعد النهائي وتقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في قرعة حج المهندسين 2025

صورة شخصية بخلفية بيضاء مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات ودون نظارات. صورة من بطاقة الرقم القومي (التي تتكون من 14 رقمًا)، على أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حتى نهاية شهر يوليو 2025. جواز سفر مميكن بشرط أن تكون صلاحيته لا تقل عن عام واحد بدءًا من 19 فبراير 2025. سيتم رفض الجوازات التي تحتوي على ثقوب في الصفحة الأولى أو التي تحتوي على اختلاف بين الرقم القومي أو الأسماء المذكورة في الجواز مقارنةً بما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي. البصمة العشرية (فيش الحج المميكن) من الحاج. بيان الموقف التجنيدي: بالنسبة للذكور في سن التجنيد (مواليد 18 مارس 1941 وما قبلها)، ليسوا مطالبين بتقديم الموقف التجنيدي. أما بالنسبة لمن هم دون هذه الفئة العمرية، فيجب تقديم مستند التجنيد. تصاريح السفر: يجب على من يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم، تقديم التصريح. البطاقة الصحية: يجب أن تكون البطاقة الصحية صادرة من وزارة الصحة المصرية وسارية المفعول، وتثبت تطعيم الحاج ضد أمراض مثل الالتهاب السحائي (بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي) والإنفلونزا الموسمية لموسم 2024-2025. كما يجب أن يتلقاها كل حاج فوق 65 عامًا (مواليد 18 فبراير 1960 وما قبلها). تقرير طبي مميكن: يجب أن يكون مختومًا من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية. شهادة التحصين ضد فيروس كورونا: يجب تقديم صورة من شهادة التحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي يجب أن تكون معتمدة دوليًا من وزارة الصحة المصرية. إقرار الحاج: يجب على الحاج تقديم إقرار بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته، ويُوقع هذا الإقرار في إدارة النقابة.

نصائح هامة للراغبين في التقديم