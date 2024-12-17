لتنفيذ ما بها من توصيات.. "النواب" يحيل 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة



أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، 29 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوي، إلى الحكومة، عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، لتنفيذ ما بها من توصيات.

وجاءت الاقتراحات برغبة المُقدمة من النواب على النحو التالي:

1- العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في مركز تميز على أرض مركز تدريب بيجام بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.



2- العضو محمود أبو الخير، بشأن بناء جناح بمدرسة الحرجة قبلى الابتدائية بمركز البلينا – محافظة سوهاج.



3- العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد مدرسة عزبة العمدة للتعليم الأساسي التابعة للوحدة المحلية دفشو – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.



4- العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى أولاد الحرش بمركز ومدينة النجيلة – محافظة مطروح.



5- العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة تطبيق قيمة التصالح بمبلغ (50 جنيه للمتر) على العقارات المخالفة بمنطقة منشية الأزهر – محافظة أسيوط.



6- العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي بمحافظة كفر الشيخ.



7- العضو إبراهيم عويس، بشأن تنجيل الملعب الرئيسى السباعى بالنجيل الصناعى بمركز شباب شلقان بالقناطر الخيرية – محافظة القليوبية.



8- العضو نرمين فتحى بدراوى، بشأن توفير محول كهرباء بمنطقة الرشاح بجوار مسجد العمدة – قرية زاوية أبو مسلم – مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة.



9- العضو ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد العقال البحرى – مركز البدارى – محافظة أسيوط.



10- العضو إلهامى البارودى، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكاتب بريد بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.



11- العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة مدرسة إعدادى بكوم اشفين مركز قليوب تبرع أهالي – محافظة القليوبية.



12- العضو منى عمر، بشأن إدراج خدمات العلاج الطبيعي ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.



13- العضو إبراهيم عويس، بشأن فرش واستكمال الأجهزة اللازمة لتشغيل مستشفى الحروق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.



14- العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم مستشفى كفر الدوار بجهاز كاسيتات الأشعة السينية.



15- العضو آيات الحداد، بشأن منع بيع حبة الموت السريع (فوسفيد الألومنيوم) القاتله ووقف تداولها نهائيًا ومنع دخولها مصر مثل العديد من الدول.



16- العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة توصيل خط مياه صالحة للشرب لمساكن الجبل بقرية درنكة حيث إن خط المياه يقطع طريق تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى - مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.



17- العضو محمد طلبة، بشأن عمل مزلقان سكة حديد أو كوبرى بسلم كهربائي لعبور المشاة بمحطة القنطرة غرب– محافظة الإسماعيلية.



18- العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء كوبري على الطريق الصحراوى بطول الطريق أمام مدخل زاوية عبد القادر – محافظة الإسكندرية.



19- العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة مجمع خدمات حكومية بأبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.



20- العضو أسامة عبد العاطى، بشأن إعادة تأهيل مدخل عزبة محمد مصطفى التابعة لقرية أبو داود – تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.



21- العضو مجدى الأمير، بشأن إعادة تأهيل طريق قرية الطوابرة بنى هلال – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.



22- العضو منى عمر، بشأن رصف الطريق قبل وبعد مزلقان الهوارية المؤدي إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية.



23- العضو عيد حماد، بشأن إنشاء شهر عقارى بحى التبين – محافظة القاهرة.



24- العضو رقية الهلالي، بشأن إنشاء مرسى لنهر النيل من الناحية الشرقية لمدينة المنشأة – محافظة سوهاج.



25- العضو علاء خيرالله، بشأن قيام هيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع صيدليات بمراكز أبو تيج وصدفا والغنايم – محافظة أسيوط.



26- العضو طه الناظر، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الفشن المركزى وتحويلها إلى مستشفى عام- محافظة بنى سويف.



27- العضو محمود أبو الخير، بشأن تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة التابعة لجامعة سوهاج.



28- العضو فايق الزكى المغازى، بشأن إنشاء مبنى لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلقاس العام – محافظة الدقهلية.

29- العضو أحمد حجازى، بشأن إقامة سوق نموذجي بقرية طنبدى مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.