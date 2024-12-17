محافظ أسيوط يوجه بعدم التهاون مع المعتدين على حرم الطريق

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 


أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وذلك بشن حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز واصلت شن حملات لرفع اشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بمدينة القوصية حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شارع المركز بتفرعاته والذي يعد أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارات والمارة وتيسير الحركة المرورية وأسفرت الحملة على ضبط الاشغالات التي تعوق حركة سير المارة بالطريق وإعادة الانضباط للشارع وذلك بمشاركة رباح حمدى وأشرف طنطاوى نائبي رئيس المركز ومشاركة مسئولي المتابعة والإشغالات والنظافة والتراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.

كان اللواء دكتور هشام أبوالنصر قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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