مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي

ينتظر عشاق الكرة العربية العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي ستقام خلال الفترة المقبلة من الشهر الجاري.



وتنطلق مباريات الجولة الأولى يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري.

ويشهد يوم السبت العديد من المباريات المهمة التي ستجمع:

الكويت امام عمان في تمام السابعة بتوقيت القاهرة



قطر أمام الإمارات في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.



وتستمر مواجهات الجولة الأولى الأحد الموافق 22 من سبتمبر:

العراق ضد اليمن في تمام الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.



السعودية ضد البحرين في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

