موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أسدل الستار عن الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الحالي.


وأعلن كاف،عن إقامة الدور النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية بجولة الذهاب يوم السبت 17 من شهر مايو، المقبل وستقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 من نفس الشهر.


وتنطلق مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال يوم السبت 24 مايو على أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد الموافق 1 يونيو.


والجدير بالذكر ان البطولة ستقام في المغرب 2025 في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

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موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

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