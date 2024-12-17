موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام القادمة في كأس الرابطة الإنجليزية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره فريق توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء القادم الموافق 19 ديسمبر الحالي بستاد توتنهام في لقاء هام بينهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام
وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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