أسعار اشتراكات وتذاكر مترو القاهرة لعام 2025: تفاصيل جديدة

أعلنت وزارة النقل عن أسعار اشتراكات المترو لعام 2025، موضحة أنواع الاشتراكات المتوفرة سواءً كانت اشتراكات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، مع تحديد الأسعار حسب عدد المحطات والمدة الزمنية.

كما أكدت الوزارة أنه يمكن للمواطنين عمل الاشتراك في المحطات الرئيسية مثل محطة الشهداء.

أسعار اشتراكات المترو لعام 2025

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة (9 محطات): 310 جنيهات.

310 جنيهات. منطقتان (10 إلى 16 محطة): 365 جنيهًا.

365 جنيهًا. 3 مناطق (17 إلى 23 محطة): 425 جنيهًا.

425 جنيهًا. 4 مناطق (17 إلى 23 محطة): 425 جنيهًا.

425 جنيهًا. 5 و6 مناطق (أكثر من 23 محطة): 600 جنيه.

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 835 جنيهًا.

835 جنيهًا. منطقتان: 990 جنيهًا.

990 جنيهًا. 3 مناطق: 1250 جنيهًا.

1250 جنيهًا. 4 مناطق: 1250 جنيهًا.

1250 جنيهًا. 5 و6 مناطق: 1670 جنيهًا.

الاشتراك السنوي:

الخطان: 4235 جنيهًا.

4235 جنيهًا. 3 خطوط: 5335 جنيهًا.

أسعار تذاكر المترو لعام 2025