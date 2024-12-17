محافظ أسيوط: إستمرار تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمركز أبوتيج



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفقًا لخطة التطوير والتجميل المقررة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز شنت حملة لرفع الإشغالات والمعوقات والتعديات من بعض الشوارع وتسويتها وفرش تربة رملية تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك وذلك بالشوارع الضيقة بمدينة أبوتيج التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها شارع الكباش وشارع الزهيري لتسهيل النقل والانتقال والمرور وإضفاء المظهر الجمالي للمدينة وذلك بإشراف نواب رئيس المركز ومؤمن جابر مدير قسم الإشغالات وبمشاركة مسئولي الإشغالات والنظافة بالمركز وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله

وأشار أبو النصر، إلى ضرورة متابعة مراحل العمل أولًا بأول للاطمئنان على نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وتوفير شوارع راقية تستوعب عبور المواطنين على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا