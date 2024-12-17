رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من شبكات قرية جلبانة بالقنطرة شرق

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، القضاء تماما علي مشكلة ضعف المياه بمنطقة قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية للقرية، والتي كانت تسببت في انسداد وضعف وصول للمياه لبعض المناطق، بالإضافة إلى عمل غسيل وتطهير جميع خطوط الشبكات، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إننا تلقينا بلاغا من أهالي قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، عن ضعف مياه الشرب، على الفور انتقل فنيو وعمال الشركة، وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة وعمل مجسات، وتم اكتشاف انسداد في خط مواسير المحبس المؤدي لقرية جلبانة عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لجميع منازل المواطنين مرة أخرى، وذلك تحت أشراف مباشر من محمد ممدوح رئيس شبكات مياه القنطرة شرق.

وأكد رئيس شركة مياه وصرف صحي القناة، إنه تم تطهير وغسيل لجميع خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية بقرية حلبانة والمناطق المجاورة، كما تم المرور علي المواطنين بالمنازل والتأكد من وصول المياه إلى منازلهم، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية من دار العبادة والمقاهي والمنازل لعمل التحاليل المطلوبة للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية طبقًا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه شدد علي رؤساء القطاعات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة إلى قيام رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.