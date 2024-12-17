أسعار نيسان صني 2025 في مصر: مواصفات وتفاصيل جديدة
أعلنت شركة "نيسان موتور إيجيبت" عن سعر نيسان صني 2025، بالإضافة إلى مواصفاتها وأحدث أسعار سياراتها في السوق المصرية، حيث سجلت أسعار نيسان صني 2025 وفقًا للفئات المتاحة كالتالي:
أسعار نيسان صني 2025 في السوق المصري
- نيسان صني 2025 "مانيوال - بيز لاين": 695 ألف و400 جنيه.
- نيسان صني 2025 "أتوماتيك - بيز لاين": 735 ألف جنيه.
- نيسان صني 2025 "أتوماتيك - Plus": 765 ألف جنيه، تتميز بالجنوط الرياضية، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، وزجاج خلفي معتم.
- نيسان صني 2025 "أتوماتيك - Super Saloon": 795 ألف جنيه، تتميز بوجود مكيف هواء أوتوماتيك، ومرايا قابلة للطي.
أسعار سيارات نيسان سنترا في مصر
- نيسان سنترا "Baseline": يبدأ من 971 ألف جنيه.
- نيسان سنترا "Highline": يبدأ من 999 ألف جنيه.