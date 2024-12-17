استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 16 ديسمبر 2024

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية