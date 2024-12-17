استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 16 ديسمبر 2024
شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
- بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.
- بنك أبوظبي الإسلامي: سجل 13.84 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل 13.80 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.
- بنك CIB: وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.81 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.