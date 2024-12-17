وزير التعليم: انفراجة فى مرتبات المدرسين العاملين بالحصة

أخبار مصر
بوابة الفجر

أكد زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف اليوم لعدد من المدارس بمحافظة الغربية وعد المعلمين العاملين بالحصة بإنفراجة فى المرتبات خلال الفترة القادمة وذلك بعد أن اشتكى له عدد من المعلمين العاملين بالحصة انهم لم يحصلوا سوى على مرتب شهر واحد فقط منذ بداية العام الدراسي

والجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،قام  صباح اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس محافظة الغربية وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

واستهل وزير التربية والتعليم الجولة التفقدية الغربية بزيارة لمدرسة الشهيد عبدالله شنيشن التابعة لإدارة قطور التعليمية

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب

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