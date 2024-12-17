تحديد أول الراحلين عن النصر في الميركاتو الشتوي



كشفت تقارير صحفية تركية عن أول الرحلين عن صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير التركية، فأن البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف العالمي خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن تاليسكا اقترب من الانتقال إلى صفوف جالطة سراي التركي خلال الانتقالات الشتوية، حيث سيبدأ النادي التركي مفاوضاته مع مسؤولي النصر لحسم الصفقة.

وأوضحت التقارير إلى أن النصر سيوافق على رحيل تاليسكا في الميركاتو الشتوي من أجل التوقيع مع مهاجم كبير بدلًا من اللاعب البرازيلي.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 25 نقطة ومتخلفًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد صاحب المرتبة الأولي.

