محافظ الجيزة: تحصيل غرامات بقيمة ١٢.٣ مليون جنيه من المخابز لضبط مخالفات عديدة

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي أسفرت عن تحرير ١٨٢٥ محضر تمويني وتقرير إثبات حالة لمخابز بلدية وطباقي ومطاحن مع تحصيل غرامات مستحقة علي المخابز البلدية بقيمة ١٢.٣ مليون جنية وذلك للتلاعب في أرصدة الدقيق المدعم وعدم الالتزام بأوزان ومواصفات الخبز ومخالفات متنوعة.

وذلك استمرارًا للحملات التموينية التي تنفذها محافظة الجيزة من خلال أجهزتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملات تهدف إلى ضبط كافه المخالفات التموينية سواء التلاعب بالدعم المقدم للمواطنين أو لضمان سلامة المنتجات والسلع الغذائية المطروحة بالأسواق والمحال العامة ومواجهة كافه الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار وعدم تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم ضبط ٢٣٩١ مخالفة تموينية على مدار شهر وتحرير ٨٢ محضر تمويني للبداليين التموينين والجمعيات الإستهلاكية إلى جانب تحرير ٤٦٨ محضر تمويني للمحال العامة والأسواق و١٦ محضر تمويني لمحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز وذلك بعد ضبط عددًا من المخالفات التموينية منها التلاعب بالأسعار وضبط سلع غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير المضبوطات لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة والتي أسفرت عن ضبط ٤٢ طن دقيق بلدى مدعم وفاخر استخراج ٧٢% و١٣ طن سكر تمويني وحر و٢٢ طن زيت طعام و٢٩ طن مكرونة وأرز تمويني وحر وحر و٤٥٠ كجم مخلفات شيبسي.

كما شملت الضبطيات ٢٤ طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة وسجق ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي إلى جانب ضبطيات أخرى شملت بن واجبان وزبدة وطحينة وعسل وتونة وسمن ونشا وخل ومربي وعصائر وسماد ومنظفات مساحيق غسيل.

وأشار التقرير أن المضبوطات بلغت ١٦٥ طن و٥٤ وحدة سلعية و٢٤٤٠ لتر مواد سائلة وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ ٣ مليون جنية تقريبًا.

ووجه محافظ الجيزة مسؤولي الأجهزة المعنية بالمحافظة باستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين واستقرار الأسواق.