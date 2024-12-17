بيولي يحدد أولى صفقات النصر في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشفت تقارير صحفية، أن ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يسعي إلى تعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن بيولي طالب إدارة النصر بضرورة تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال الميركاتو الشتوي وتحديدًا مركز المهاجم، وذلك لدعم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتواجد في هذا المركز بمفرده.

ويسعي بيولي إلى تدعيم خط هجوم النصر، من أجل تحسين الأداء والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 25 نقطة ومتخلفًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد صاحب المرتبة الأولي.
 

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بيولي يحدد أولى صفقات النصر في الميركاتو الشتوي

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